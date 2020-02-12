ТНМУ лідирує у рейтингу з кількості патентів, отриманих вишами України у 2019 році

Щороку Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» робить рейтинг щодо кількості патентів, отриманих вищими навчальними закладами у попередньому році. За результатами нової редакції рейтингу, Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського посів перше місце серед ЗВО Тернопільської області. Другу позицію ТНМУ отримав серед медичних вишів України та четверте місце – серед усіх університетів нашої країни. Загалом експерти аналізували патентову і винахідницьку діяльність 247 закладів вищої освіти України.

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