У Тернополі поліція викрила нелегальну заправку

Понад три тисячі літрів дизельного пального на майже 100 тисяч гривень вилучили поліцейські з підпільної заправки в Тернополі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, пише Суспільне.

За його словами, знайшли цю заправку на вулиці Сахарова. Її працівники продавали солярку, не маючи на це дозвільних документів.

“На Тернопільщині тривають заходи протидії нелегальному ринку підакцизної продукції, відповідно, оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільської області виявили нелегальну автозаправку на одній з вулиць міста Тернополя. За цим фактом слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 204 ККУ – незаконне зберігання з метою збуту пального”, – каже Крета.

Ця стаття передбачає штраф до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Про це розповів Сергій Крета.