17:02 | 22.11.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі поліція викрила нелегальну заправку

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Понад три тисячі літрів дизельного пального на майже 100 тисяч гривень вилучили поліцейські з підпільної заправки в Тернополі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, пише Суспільне

За його словами, знайшли цю заправку на вулиці Сахарова. Її працівники продавали солярку, не маючи на це дозвільних документів.

У Тернополі поліція викрила нелегальну заправку

“На Тернопільщині тривають заходи протидії нелегальному ринку підакцизної продукції, відповідно, оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільської області виявили нелегальну автозаправку на одній з вулиць міста Тернополя. За цим фактом слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 204 ККУ – незаконне зберігання з метою збуту пального”, – каже Крета.

У Тернополі поліція викрила нелегальну заправку

Ця стаття передбачає штраф до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Про це розповів Сергій Крета.

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