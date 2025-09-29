Збирав координати військових об’єктів: на Хмельниччині викрили російського агента

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував комбіновані удари по військових заводах на заході України

Служба безпеки України викрила і затримала ще одного російського агента, який діяв у Хмельницькій області. Зловмисник збирав координати місцевих військових об’єктів та оборонних підприємств, по яких ворог планував завдати комбінованих ударів дронами та ракетами.

За даними слідства, агентом ФСБ виявився місцевий різноробочий. Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав «легкий заробіток» у Телеграм-каналах. Там чоловік погодився співпрацювати з представниками ФСБ та отримав завдання зі збору розвідданих.

Щоб зібрати потрібну інформацію, агент випитував дані під час побутових розмов зі знайомими, після чого проводив дорозвідку на місцевості. Він фотографував об’єкти, позначав їхні координати на Google-картах та передавав ці дані куратору з РФ.

Кіберфахівці СБУ задокументували підривну діяльність зловмисника та затримали його «на гарячому» — під час спроби відзняти відео поблизу одного з потенційних об’єктів удару.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігуранта смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.