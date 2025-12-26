Тернополян запрошують до Казкової Резиденції та на зустріч із Санта Клаусом

У Тернополі на Театральному майдані працює Казкова Резиденція а також можна зустрітися з Санта Клаусом. Казкова Резиденція працює щоп’ятниці, суботи, неділі з 12:00 по 18:00 години. Зокрема у будиночку відбуваються різноманітні майстер-класи, де діти можуть зробити унікальні вироби своїми руками.

Розклад майстер-класів та заходів:

П’ятниця, 26 грудня:

14:00–18:00 – Зустріч із Санта Клаусом

14:00–17:00 – Майстер-клас із розпису гіпсових фігурок*

Субота, 27 грудня:

12:00-15:00/ 15:30–18:00 – Зустріч із Санта Клаусом

12:00–15:00 – Майстер-клас із розпису ялинкових іграшок *

15:30–18:00 –Майстер-клас з розпису дерев’яних будиночків*

Неділя, 28 грудня:

12:00-15:00/ 15:30–18:00 – Зустріч із Санта Клаусом

12:00–15:00 – Майстер-клас із декорування медово-імбирних пряників від “Країни НЯМ”.*

15:30–18:00 – Майстер-клас із розпису дерев’яних ялинок*