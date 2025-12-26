Додали будинок, у який влучила ракета: в Тернополі змонтували найбільшу шопку України

Про це розповів Суспільному духівник парафії отець Дам’ян. За його словами, шопку почали монтувати ще 1 грудня.



Отець Дем’ян наголосив, що кожного року до шопки додають щось нове. Цього разу це будинок з вулиці 15 Квітня, 31, в який 19 листопада влучила російська ракета: «Це велика біда, яка забрала багато людських життів. Ми хочемо обійняти людей, які будуть приходити до нас з цього будинку. Вони будуть дивитися і пригадувати собі, як було до 19 листопада. Може, хтось буде згадувати рідних, близьких, знайомих».



Духівник розповів, що цього року в автомобільній аварії загинув отець Косма, який був ініціатором створення цього вертепу. Більшість елементів у шопці він робив сам.



«Цього року він заслужено є в нашому вертепі. Він ніколи не хотів показувати свого обличчя. Його завжди оточували якісь матеріали, молотки, він постійно ходив у камуфляжі, в якому все це робив», – каже отець Дам’ян.



Разом із сином Тадеєм прийшла подивитися на шопку місцева жителька Юлія Парійчук: «Прийшли в церкву святого апостола Петра подивитись на різдвяну шопку, познайомити дитину з традиціями. Кожного року стараємося тут побуувати. З самого малечку розказувати дитині, що Ісусик народився, щоб він розумів сенс цього дійства», – розповіла Юлія Літинська.



А нині найбільша шопка України зустрічає багато гостей, аби сповістити, що «Христос ся рождає!» і світло Його народження сильніше за всі лиха та негоди, за врожі ракети і «шахеди», бо любов, добро і правда завжди перемагають зло і темряву.

Побачити різдвяну шопку в храмі святого апостола Петра тернополяни та гості міста зможуть до свята Стрітення Господнього, яке в Україні відзначатимуть 2 лютого.