Безкоштовне харчування для школярів та студентів: нові рішення Тернопільської міськради

24 грудня виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив рішення про організацію харчування здобувачів освіти у закладах загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти у 2026 році. Це рішення впорядковує організацію харчування для учнів, які звільнені від плати за одноразове харчування.

Від оплати за харчування у закладах освіти звільнені всі учні 1-4 класів. Також пільгова категорія учнів 5-11 класів та студенти закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Харчування здобувачів освіти пільгових категорій, здійснювати відповідно до Порядку фіксації, обліку та звітності послуг з харчування у закладах освіти.

