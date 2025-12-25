Різдвяний день доброти: поліцейські та благодійники передали дітям теплі подарунки

Напередодні Різдва офіцери Служби освітньої безпеки Тернопільського райуправління поліції разом із представниками громадського формування “Капеланський патруль” завітали до навчальних закладів Тернопільщини, аби подарувати дітям не лише подарунки, а й відчуття підтримки та небайдужості.



Святкові зустрічі відбулися у Новосільському ліцеї імені Мирона Зарицького Скориківської громади та у ліцеї Великоберезовицької селищної ради.



Цього разу подарунки отримали діти, родини яких, тікаючи від війни, знайшли прихисток на Тернопільщині, а також ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Для маленьких українців різдвяні пакунки стали приємною несподіванкою. Благодійники капеланського патруля разом із поліцейськими підготували для дітей зимові куртки.



Кожна така зустріч, кажуть організатори, це більше, ніж благодійність. Це про увагу, турботу й віру в те, що навіть у непрості часи маленькі серця не залишаться наодинці зі своїми труднощами



Поліцейські дякують партнерам за співпрацю та спільну добру справу, яка наповнює різдвяні дні теплом і людяністю.





