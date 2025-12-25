Тернопільщина втратила захисника Віктора Гальченка

Борсуківська громада з глибоким сумом повідомляє про смерть нашого земляка, військовослужбовця із с. Борсуки — ГАЛЬЧЕНКА Віктора Володимировича, 29.07.1987 року народження.



Службу проходив у військовій частині А****, був вірний військовій присязі та сумлінно виконував обов’язки захисника України.



23 грудня 2025 року помер унаслідок захворювання під час проходження військової служби.



Борсуківська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.

У цю важку мить розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.

