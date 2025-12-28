Ігор Юхимець: велика втрата для медичної спільноти Тернопільщини

28 грудня 2025 року відійшов у вічність Ігор Олексійович Юхимець – відомий лікар-судово-медичний експерт, науковець, педагог, багаторічний керівник Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи, людина високого професіоналізму, честі та гідності, повідомлють у Департаменті охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації..

Ігор Олексійович народився 2 січня 1947 року в місті Чернівці у родині медичних працівників. Своє життя він свідомо присвятив медицині та служінню людям. Закінчив Тернопільський медичний інститут з відзнакою, після чого продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі судової медицини. Працював асистентом та старшим викладачем, поєднуючи викладацьку діяльність з активною науковою роботою.

У 1988–1991 роках Ігор Олексійович працював судово-медичним експертом 277-ї судово-медичної лабораторії Центральної групи військ у Чехословаччині, де здобув цінний практичний досвід і заслужений авторитет серед колег. У 1992 році був призначений начальником Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи, яке очолював із високим рівнем відповідальності, принциповості та професійної вимогливості до цього часу.

Його наукова праця «Комплексна судово-медична оцінка слідів ковзання на одязі та тілі людини», виконана на дисертаційному рівні, стала вагомим внеском у розвиток судово-медичної науки. Основні положення дослідження були узагальнені в методичних рекомендаціях (Київ, 1978 р.) та знайшли широке практичне застосування у судово-медичній експертизі по всій Україні.

Ігор Олексійович Юхимець був не лише висококваліфікованим фахівцем, а й мудрим наставником, щирою, порядною та глибоко інтелігентною людиною. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях колег, учнів, друзів і всіх, хто мав честь працювати та спілкуватися з ним.

Поминальна панахида відбудеться 29 грудня 2025 року в поминальному залі бюро судово-медичної експертизи за адресою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14.

Чин похорону відбудеться 30 грудня 2025 року.

Час звершення поминальної панахиди та чину похорону буде повідомлено додатково.

Колектив департаменту охорони здоров’я висловлює щирі співчуття рідним та колегам Ігоря Олексійовича.

Світла і вічна пам’ять.