Минулої доби на Тернопільщині ліквідовано три пожежі

Минулої доби рятувальники Тернопільщини тричі виїжджали на пожежі — у Хотовиці, Теребовлі та Розтоках. У кожному випадку діяли швидко, адже рахунок ішов на хвилини.

24 грудня о 07:37 загорівся житловий будинок у селі Хотовиця Вишнівецької громади Кременецького району. Першими на місце прибули рятувальники 23 державного пожежно-рятувального поста, до яких долучилася місцева пожежна команда Вишнівця. Вогонь пошкодив димохід і почав переходити на перекриття, однак рятувальники оперативно подали воду та зупинили пожежу на площі близько 5 квадратних метрів. Житловий будинок вдалося зберегти.

Того ж дня о 16:58 виклик надійшов із Теребовлі Теребовлянської громади Тернопільського району — на вулиці Волиця палала господарська споруда. На місце оперативно прибули рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини, яких підтримали колеги з 25 державного пожежно-рятувального поста. Полум’я швидко охопило покрівлю та створювало загрозу сусіднім будівлям. Рятувальники працювали з кількох напрямків, одночасно гасячи пожежу та захищаючи споруди поруч. Вогонь зупинили на площі 40 квадратних метрів, дві будівлі вдалося врятувати.

Уночі 25 грудня о 02:38 пожежа виникла в селі Розтоки Лопушенської громади Кременецького району на вулиці Центральній. На виклик виїхали рятувальники 23 державного пожежно-рятувального поста разом із місцевою пожежною командою Розтоків. Вогонь пошкодив перекриття, однак завдяки швидким діям рятувальників пожежу зупинили на площі 12 квадратних метрів і врятували сусідню будівлю.

Причини пожеж з’ясовують фахівці.