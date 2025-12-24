Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Ярослав Вовчук

Сумний Святий Вечір сьогодні для Більче-Золотецької територіальної громади Чортківського району.

Чортківська районна військова адміністрація повідомляє, про загибель військовослужбовця Ярослава Вовчука , 1971 року народження, який загинув ще 17 січня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Донецької області .

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця. Пишаємося подвигом Героя та завжди будемо шанувати пам’ять про нього.

Слава Героям України.