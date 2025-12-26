Тернопіль відзначить 117-річчя Степана Бандери урочистою академією

1 січня 2026 року в Тернополі відбудеться урочиста академія з нагоди 117-річчя Степана Бандери.

Захід присвячений вшануванню пам’яті українського політичного діяча, голови Проводу ОУН та одного з ідеологів українського націоналістичного руху ХХ століття.

З цієї нагоди в залі Українського дому відбудеться урочиста академія. Початок заходу – о 15:00 год. У межах академії прозвучать твори у виконанні народного аматорського хору національно-патріотичної пісні «Заграва» Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса.