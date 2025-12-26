Тернопіль: Панахида на честь 40 полеглих героїв, які віддали життя за Україну

У Тернополі біля Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України» відбулося грудневе вшанування пам’яті полеглих захисників. Під час панахиди «Світло молитви в темряві війни» цього разу пролунали 40 прізвищ воїнів, які віддали життя за Україну, починаючи з 2014 року, повідомляють на сторінці 2 Галицька бригада Національної гвардії України.

До спільної молитви долучилися військовослужбовці тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Національної гвардії України, духовенство, представники місцевої влади, родини загиблих Героїв та мешканці міста.

«Кожна панахида – це нагадування про наших побратимів, яких ми втратили. За кожним ім’ям людське життя, сім’я і нездійснені мрії. Ми приходимо сюди, щоб ушанувати їхню пам’ять і показати, що вони не забуті. Для нас це важливо – пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну, і продовжувати службу з гідністю», – зазначив сержант тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Національної гвардії України Ігор Роговський.

Панахиди у Тернополі відбуваються щомісяця в останню п’ятницю. Їхня мета – зберігати пам’ять про полеглих захисників, вшановувати їхню жертовність, підтримувати родини Героїв та об’єднувати громаду у спільній молитві.