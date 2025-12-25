Різдво на нулі: бійці з Тернопільщини показали, як зустрічають свята на передовій

Попри війну та обстріли, військовослужбовці 44 окремої артилерійськох бригади імені гетьмана Данила Апостола знайшли час, аби приготувати стіл та зібратися на Святвечір у колі своїх побратимів. З передової надсилають вітання рідним.

Відео із Святого Вечора публікує 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.

Дякуємо нашим воїнам та згадуємо їх у наших молитвах. Героям Слава!

— Навіть на війні Різдво наповнює наші серця світлом — нагадуванням про родину, тепло рідного дому і силу, яка тримає нас разом. Нехай молитва кожного воїна буде почута, а різдвяна зірка принесе мир, збережe життя і наблизить нашу спільну Перемогу. З Різдвом Христовим, —пишуть наші Герої!

Дякуємо нашим Героям, які бережіть нас від ворогів. Бажаємо їм міцного здоров’я, сил, та Перемоги у Новому році!