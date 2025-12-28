На Тернопільщині деякі села вже понад добу без світла

Ситуація з електропостачанням у селах Залозецької громади залишаються складною, повідомив селищний голова Андрій Нога. За його словами, ситуація у селах постійно змінюється, і на сьогоднішній день електропостачання було повністю відновлено в селах Нові Заложці та Гаї-Розтоцькі.

Також є світло у Піщанах, Ратищах, частково у Гаях Зарудах, Реневі та Мильному. Проте без електрики вже більше доби залишаються села Бліх, Серетець, Загір’я, Чорний Ліс і Панасівка. Причиною перебоїв є пошкодження ліній електропередач, зламані опори та обриви фідерів. Енергетики працюють над відновленням постачання, хоча робота об’ємна і непроста через погодні умови.

Андрій Нога зазначив, що уся критична інфраструктура громади функціонує: мобільні вишки забезпечують зв’язок, лікарня працює в штатному режимі, а банкомати і необхідні сервіси доступні для громадян. Він закликав жителів звертатися до старост у разі потреби у питній воді чи можливості зарядити мобільні пристрої.

«Прошу вас поставитися з розумінням — ми всі бачимо, які непрості погодні умови. Дякую за терпіння і підтримку. Разом ми обов’язково впораємося», — додав селищний голова.

Про зміни ситуації і відновлення електропостачання в інших населених пунктах Андрій Нога обіцяє інформувати додатково.