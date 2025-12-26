13:27 | 26.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

У небі з’явилася ще одна зірка, – Тернопільщина втратила захисника Віталія Вовка

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Вовк Віталій Володимирович відійшов у вічність на 44-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Віталій вважався зниклим безвісти з 16 жовтня 2024 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!

