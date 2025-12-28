Частина Шумська залишилися без електрики: Відновлення очікується до завтра, відкрито пункт обігріву

У Шумську виникла складна поломка обладнання, що забезпечує електропостачання висотних будинків по вул. Лесі Українки та інших вулицях громади. Як повідомив міський голова Вадим Боярський, відновлення електрики очікується до 14:00 завтрашнього дня.

У зв’язку з перебоями в постачанні електроенергії в місті, у Центрі культури і дозвілля на вул. Українській відкрито пункт обігріву. Тут жителі Шумська можуть не лише зігрітися, а й переночувати. Відповідальною особою за організацію пункту обігріву є Ольга Євсюкова, яка також доступна за телефоном: +380 (97) 675 90 74.

Також, для тих, хто потребує додаткової допомоги, відкрито можливість тимчасового розміщення в приймальному відділенні міської лікарні, яке розташоване на вул. Енергетичній. Приймальне відділення можна зв’язатися за телефоном: +380 (63) 020 70 91.

Міська влада просить жителів бути обережними, зберігати спокій та, у разі потреби, звертатися за допомогою.