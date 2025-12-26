У Тернополі затримали автомобіль BMW, на якому був відсутній державний номерний знак
Нещодавно у Тернополі патрульні виявили автомобіль BMW, на якому був відсутній державний номерний знак.
👮♀️ Інспектори зупинили транспортний засіб та винесли на порушника постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом без номерних знаків) КУпАП.
Патрульні нагадують, під час керування транспортним засобом державний номерний знак повинен бути таким, що:
▪️ відповідає встановленим стандартам;
▪️ є відкритим, чистим та забезпечує чітку ідентифікацію;
▪️ закріплений у встановленому для цього місці та розміщений у правильному положенні;
▪️ освітлений у темну пору доби.
Також закликаємо водіїв ретельно стежити за видимістю номерного знака під час ускладнення погодних умов.
Дотримуйтеся правил!