15:01 | 26.12.2025
«Оркестра Волі» запрошує 28 грудня на святковий концерт у Тернополі

Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» запрошує тернополян на різдвяно-новорічний концерт. Він відбудеться у неділю, 28 грудня, в Українському домі. Початок – о 15:30.

У програмі концерту прозвучать пісні, шлягери та інструментальні твори українських і зарубіжних композиторів. Для глядачів виступлять заслужений артист України Микола Блаженко, заслужений артист естрадного мистецтва України Юрій Футуйма, а також лауреати всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів Іван Ракочий та Іванна Чагарин.

Ведуча концерту – Христина Вітвіцька. Живий звук.

