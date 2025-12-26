«Оркестра Волі» запрошує 28 грудня на святковий концерт у Тернополі

Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» запрошує тернополян на різдвяно-новорічний концерт. Він відбудеться у неділю, 28 грудня, в Українському домі. Початок – о 15:30.

У програмі концерту прозвучать пісні, шлягери та інструментальні твори українських і зарубіжних композиторів. Для глядачів виступлять заслужений артист України Микола Блаженко, заслужений артист естрадного мистецтва України Юрій Футуйма, а також лауреати всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів Іван Ракочий та Іванна Чагарин.

Ведуча концерту – Христина Вітвіцька. Живий звук.