Тернопільщина ухвалила обласний бюджет на 2026 рік: на підтримку оборони виділено 72,7 млн грн

Обласний бюджет Тернопільської області на 2026 рік ухвалено з дотриманням норм Бюджетного і Податкового кодексів України та з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», макроекономічних прогнозів і чинних соціальних стандартів.

Про доходи

Власні доходи загального фонду становитимуть 1 490 млн грн — це на 245,5 млн грн або 19,7 % більше, ніж у 2025 році. Основним джерелом наповнення бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб — 1 302,7 млн грн, що формує 87,4 % надходжень загального фонду.

Доходи спеціального фонду заплановано на рівні 181,7 млн грн, що на 32,9 млн грн або 22,1 % перевищує показники 2025 року.

З державного бюджету область отримає 272,3 млн грн міжбюджетних трансфертів.

Обсяги освітньої субвенції та субвенції для осіб з особливими освітніми потребами будуть розподілені Кабінетом Міністрів України окремо.

Про видатки

Видатки загального фонду визначено в обсязі 1 753,6 млн грн. Переважна частина коштів — 86 % — спрямовується на захищені статті соціально-культурної сфери. Загалом це 1 506,6 млн грн, що на 179,6 млн грн або 13,5 % більше порівняно з 2025 роком.

З них:

1 099,1 млн грн — оплата праці з нарахуваннями (+145,2 млн грн, або +15,2 %);

275,2 млн грн — оплата комунальних послуг та енергоносіїв (+30,6 млн грн, або +12,5 %).

Підтримка оборони та ветеранів

Одним із ключових напрямів бюджету у 2026 році залишається підтримка сил безпеки й оборони, ветеранів та членів їхніх сімей. На старті бюджетного року на ці цілі передбачено 72,7 млн грн, з них 58 млн грн — безпосередньо для сил безпеки й оборони. Це на 38 млн грн, або утричі більше, ніж було закладено під час формування бюджету на 2025 рік. Протягом року обсяги фінансування оборонних потреб коригуватимуться залежно від доходів бюджету та поточних викликів.

Станом на сьогодні всі 59 місцевих бюджетів Тернопільської області затверджені.