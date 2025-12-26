15:01 | 26.12.2025
Тернопільщина ухвалила обласний бюджет на 2026 рік: на підтримку оборони виділено 72,7 млн грн

Обласний бюджет Тернопільської області на 2026 рік ухвалено з дотриманням норм Бюджетного і Податкового кодексів України та з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», макроекономічних прогнозів і чинних соціальних стандартів.
💰 Про доходи
Власні доходи загального фонду становитимуть 1 490 млн грн — це на 245,5 млн грн або 19,7 % більше, ніж у 2025 році. Основним джерелом наповнення бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб — 1 302,7 млн грн, що формує 87,4 % надходжень загального фонду.
Доходи спеціального фонду заплановано на рівні 181,7 млн грн, що на 32,9 млн грн або 22,1 % перевищує показники 2025 року.
З державного бюджету область отримає 272,3 млн грн міжбюджетних трансфертів.
Обсяги освітньої субвенції та субвенції для осіб з особливими освітніми потребами будуть розподілені Кабінетом Міністрів України окремо.
📊 Про видатки
Видатки загального фонду визначено в обсязі 1 753,6 млн грн. Переважна частина коштів — 86 % — спрямовується на захищені статті соціально-культурної сфери. Загалом це 1 506,6 млн грн, що на 179,6 млн грн або 13,5 % більше порівняно з 2025 роком.
З них:
1 099,1 млн грн — оплата праці з нарахуваннями (+145,2 млн грн, або +15,2 %);
275,2 млн грн — оплата комунальних послуг та енергоносіїв (+30,6 млн грн, або +12,5 %).
🪖 Підтримка оборони та ветеранів
Одним із ключових напрямів бюджету у 2026 році залишається підтримка сил безпеки й оборони, ветеранів та членів їхніх сімей. На старті бюджетного року на ці цілі передбачено 72,7 млн грн, з них 58 млн грн — безпосередньо для сил безпеки й оборони. Це на 38 млн грн, або утричі більше, ніж було закладено під час формування бюджету на 2025 рік. Протягом року обсяги фінансування оборонних потреб коригуватимуться залежно від доходів бюджету та поточних викликів.

🖋️ Станом на сьогодні всі 59 місцевих бюджетів Тернопільської області затверджені.

