Індустріальний парк на Тернопільщині, в якому закінчились місця, збільшив площу у пʼятеро

Індустріальний парк «Західноукраїнський промисловий хаб» (Тернопільська область) розширив площу з 10,6 га до 55 га. Стара ділянка повністю забудована промисловими приміщеннями площею 71 тис. кв. м.

Спеціалізація індустріального парку – агропереробка.Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Наразі індустріальний парк завершує узгодження договорів про залучення двох нових учасників – агропереробне підприємство та завод з виробництва упаковки. Вони розмістять виробничі потужності на новій ділянці парку, зайнявши відповідно 5 та 10 га. Старт будівництва заплановано на перше півріччя 2026 року.

Для підведення до нової ділянки 10 МВт додаткової електричної потужності «Західноукраїнський промисловий хаб» планує скористатись державною програмою підтримки розвитку інфраструктури індустріальних парків. Вона передбачає співфінансування з державного бюджету на умовах 50:50. Для водовідведення індустріальний парк має власні очисні споруди, що є важливою перевагою для харчових виробництв.

Станом на грудень 2025 року в ІП «Західноукраїнський промисловий хаб» ведуть діяльність 4 учасники та 22 інших суб’єкта. Зокрема, в парку працюють заводи «Дельта-Фуд Індастрі» (виробництво соусів та олії), «Наша птиця» (виробництво м’ясних продуктів), «М’ясокомбінат Тернопільський» (виробництво м’ясних продуктів), «Бабуся Маруся» (переробка та консервування фруктів та овочів). На території парку створено 860 робочих місць.

ІП «Західноукраїнський промисловий хаб» створений у 2022 році. Сьогодні парк має 71 тисячу кв.м. реконструйованих промислових приміщень з висотою стель 5-10 метрів, 11 артезіанських свердловин для водозабезпечення, очисні споруди та 10 мВт доступної потужності.

Індустріальні парки – складова політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», спрямованої на стимулювання промислового виробництва, інвестицій та несировинного експорту.