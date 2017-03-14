“Мер у США отримує зарплатню $100 в місяць. Депутати (4 шт.) по $70”, – депутат Тернопільської міської ради Назар Зелінка

Депутат Тернопільської міської ради Назар Зелінка перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. На своїй сторінці у Facebook депутат поділився цікавими подробицями тамтешнього устрою органів місцевого самоврядування.

“У суботу їздили в Astoria, Oregon, маленьке містечко в гирлі Columbia River, – пише Назар Зелінка. – Там вона впадає у Тихий океан. Мали діловий ланч з мером міста Arlin LaMear. Зустріч відбувалася у Fort George Brewery. Спілкувалися про місцевий бюджет, участь громади у прийняті рішень, участь у формуванні витрат бюджету, шляхи залучення інвестицій та заманювання бізнесу тощо.

Мерія дуже відкрита до громади. Усі витрати бюджету автоматично публікуються в інтернеті. Якщо мерія щось хоче зробити, а мешканці проти (причому немає сталої критичної цифри скільки має бути проти). то мерія, або переконує мешканців у своїй правоті, або відмовляється від задумки. Перед кожним більш-менш великим проектом відбуваються громадські слухання.

Мер отримує зарплатню $100 в місяць. Депутати (4 шт.) по $70. Але вони ще мають іншу основну роботу. Всі служби координує сітіменеджер, який маю високу зарплату і наймається міською радою. Якщо громада чи міська рада не задоволена його роботою, або надходить багато скарг – його звільняють. Сітіменеджер і всі начальники департаментів проходять перед призначенням декілька слухань, зокрема перед громадскістю, перед іншими департаментами та перед своїми майбутніми працівниками. Бюджет міста $40 млн. Кошти на освіту, медицину та соціальні виплати йдуть напряму одержувачам, минаючи міський бюджет. Крім того відвідали узбережжя Тихого океану, де мали волонтерський проект по прибиранню узбережжя. Океан вражає. Океан холодний і солоний”.