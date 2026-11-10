На Театральному майдані Тернополя запрацює різдвяно-новорічний ярмарок: коли відкриття

Із 1 грудня 2026 року на Театральному майдані Тернополя діятиме різдвяно-новорічний ярмарок. Для дітей облаштують атракціони, також передбачена торгівля продовольчими та непродовольчими товарами.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Згідно з документом, ярмарок працюватиме до 1 лютого 2027 року. Торгувати товарами дозволять за наявності необхідних дозвільних документів.

Окрему увагу передбачили питанням безпеки. Організатори та підприємці повинні дотримуватися встановлених правил. На території ярмарку розмістять інформаційні таблички із зазначенням адрес найближчих укриттів.

У разі оголошення сигналу «Увага всім!» відвідувачі, організатори та працівники ярмарку повинні діяти відповідно до встановленого алгоритму.