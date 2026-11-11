На Тернопільщині цьогоріч у ДТП загинули дев’ятеро дітей

За десять місяців 2026 року на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули дев’ятеро дітей, ще 210 – отримали травми. Щоб запобігти дитячому травматизму на дорогах і навчити найменших учасників дорожнього руху безпечної поведінки, поліцейські проводять комплекс профілактичних заходів в межах другого етапу Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху.

Особливу увагу поліцейські приділяють безпеці дітей у темну пору доби.

«Ми проводимо цю акцію на початку листопада, оскільки зараз починається час, коли швидко темніє. Діти повертаються зі школи додому, а для нас дуже важливо, щоб вони були помітні на дорозі, а також дотримувалися правил дорожнього руху», – розповідає інспектор ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Анна Мельничук.

У Тернополі ювенальні та патрульні поліцейські разом з дітьми за допомогою спеціальних трафаретів нанесли попереджувальні написи поблизу пішохідних переходів. Їхня мета – привернути увагу пішоходів і нагадати їм про необхідність переконатися в безпеці перед тим, як переходити дорогу.

Зробити маленьких пішоходів помітнішими для водіїв допомагають світловідбивні елементи. Під час профілактичної акції поліцейські роздавали дітям спеціальні наліпки та пояснювали, де їх найкраще розміщувати.

«Я вважаю, що потрібно носити світловідбивні стрічки, навіть на рюкзаку, щоб бути видимими на дорозі», – каже учениця 6 класу ТНВК «Школа-ліцей № 6 імені Н. Яремчука» Марта Федак.

Окремо правоохоронці звернули увагу на безпеку користувачів електросамокатів. Із дітьми, які пересувалися на такому транспорті, проводили профілактичні бесіди та нагадували про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху й обмежень швидкості.

Профілактичні заходи в межах Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху триватимуть до 15 листопада.

Поліцейські закликають дітей бути уважними на дорогах, переходити проїжджу частину лише у визначених місцях і використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби. Дорослих просять нагадувати дітям правила дорожнього руху та власним прикладом навчати їх безпечної поведінки.