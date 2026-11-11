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«Газмережі» попередили жителів Тернопільщини про фейковий номер для передачі показань газу

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У мережі поширюється недостовірна інформація про можливість передати показання газового лічильника через SMS на номер 7104. У Тернопільській філії «Газмережі» наголошують, що цей номер не використовується для передачі показань, а надіслані повідомлення не надходять оператору газорозподільної мережі.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської філії «Газмережі».

Для передачі показань споживачам радять користуватися виключно офіційними сервісами:

У компанії також нагадали, що найближчий період передачі показань газових лічильників триватиме з 1 до 5 грудня 2026 року.

Споживачів закликають не довіряти неперевіреним повідомленням і користуватися лише офіційними каналами зв’язку, щоб показання були зараховані правильно.

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