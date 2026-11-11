«Газмережі» попередили жителів Тернопільщини про фейковий номер для передачі показань газу

У мережі поширюється недостовірна інформація про можливість передати показання газового лічильника через SMS на номер 7104. У Тернопільській філії «Газмережі» наголошують, що цей номер не використовується для передачі показань, а надіслані повідомлення не надходять оператору газорозподільної мережі.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської філії «Газмережі».

Для передачі показань споживачам радять користуватися виключно офіційними сервісами:

особистим кабінетом «Газмережі» – my.grmu.com.ua;

мобільним застосунком КУБ – завантажити застосунок;

телефоном контакт-центру – 0 800 303 104.

У компанії також нагадали, що найближчий період передачі показань газових лічильників триватиме з 1 до 5 грудня 2026 року.

Споживачів закликають не довіряти неперевіреним повідомленням і користуватися лише офіційними каналами зв’язку, щоб показання були зараховані правильно.