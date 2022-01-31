Аналізи, яким можна довіряти: як обрати лабораторію?

У житті майже кожної людини настає момент, коли потрібно потурбуватися про власне здоров’я. Лікарі рекомендують – навіть якщо нічого не турбує, не варто забувати про профілактичні заходи. Впевненість у тому, що з організмом усе гаразд буде гарантією гарного настрою і внутрішнього спокою.

Додаткова турбота про здоров’я може стати одним із проявів піклування не лише про себе, а й про близьких. Дізнатися про те, що відбувається з організмом можна лише здавши аналізи. Як обрати лабораторію, щоб бути впевненим в отриманих результатах? Ми зібрали кілька рекомендацій на що звернути увагу, обираючи лабораторію.

Поцікавтесь ліцензією і сертифікатами

Обов’язковою умовою для проведення діагностики є наявність у лабораторії ліцензії. Про рівень якості управління лабораторією свідчить сертифікація на відповідність вимогам ДСТУ.

Для лабораторій в Україні є чинними два стандарти: ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» і ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності». Перевірити цю інформацію можна на сайті лабораторії.

Яким обладнанням та реагентами користується лабораторія?

Одним з ключових елементів, від яких залежить достовірність виконання аналізів є обладнання, яким користується лабораторія. На лабораторному ринку перевіреними виробниками вважаються аналізатори фірм Abbott, Siemens, BIO-RAD (США), Roche (Швейцарія), Sysmex (Японія), Phadia 100 (Швеція). Новітнє обладнання, окрім достовірності результатів, дає можливість робити дослідження оперативно та отримувати додаткові показники. Це ж стосується і реагентів. Якщо лабораторія оснащена перевіреними аналізаторами вищеперелічених фірм – використовувати реагенти, непередбачені виробником обладнання, просто неможливо.

Оцініть зручність користування лабораторією

Розвиненість мережі відділень і рівень обслуговування є визначальними під час вибору лабораторії. Поцікавтеся логістикою лабораторії, дізнайтесь, яким чином лабораторія зберігає і доставляє біоматеріал.

Уточніть, чи здійснює лабораторія відбір аналізів вдома, а також чи нема вікових обмежень серед клієнтів (наприклад, чи беруть аналізи у новонароджених). Хорошим показником роботи є терміни проведення тестування – провідні лабораторії роблять тести швидко.

Свідченням якісного підходу до роботи є графік прийому аналізів. Багато людей впродовж тижня працюють, а відповідно піклування про своє здоров’я планують на вихідні.

Всі ці вимоги є надзвичайно важливі для того, щоб отримати достовірний результат та довірити своє здоров’я якісь одній лабораторії. Як дотримуються і чи відповідають вимогам провідні лабораторії в Україні, розповів Денис Мельник, співвласник медичної лабораторії «Ескулаб»: «Ми працюємо на ринку лабораторних послуг більше 12 років і увесь цей час дбаємо про те, щоби кожен, хто звернувся до нас за допомогою, оперативно отримав якісний і достовірний результат. Для нас важливим є оновлення лабораторного обладнання. Фахівці лабораторії проходять курси підвищення кваліфікації і можуть здійснити забір аналізів у людей похилого віку або у дітей. Активно розвиваємо напрямок забору аналізів на дому. Наші мережа розширюється, представництва лабораторії з’являються навіть у невеликих містах. Ідучи назустріч побажанням клієнтів, ми організовували роботу частини відділень у вихідні дні», – повідомив комерційний директор лабораторії «Ескулаб».

Дбаємо про те, щоби кожен, хто звернувся до нас за допомогою, оперативно отримав якісний і достовірний результат. Для нас важливим є оновлення лабораторного обладнання. Фахівці лабораторії проходять курси підвищення кваліфікації і можуть здійснити забір аналізів у людей похилого віку або у дітей. Активно розвиваємо напрямок забору аналізів на дому. Наші мережа розширюється, представництва лабораторії з’являються навіть у невеликих містах. Ідучи назустріч побажанням клієнтів, ми організовували роботу частини відділень у вихідні дні», – повідомив комерційний директор лабораторії «Ескулаб»

