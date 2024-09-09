Додаткові позначення на шинах: розшифровка

На боковинах кожної покришки нанесені різні символи і написи, які несуть великий пласт інформації про її функції, виробника, термін придатності. Щоб обрати шини правильно, потрібно розуміти ці умовні позначення. Так ви зможете визначити не тільки типорозмір або сезонність шини, але і інші важливі параметри, що дозволяють використовувати автогуму максимально ефективно.

Що означають символи на шинах

Більшість водіїв знають тільки основні показники, які відображаються в маркуванні автомобільних покришок. В першу чергу, це типорозмір, який зображується у вигляді буквено-цифрової формули, наприклад, 205/55 R16. Поруч з цим написом можна бачити ще одну формулу з арабських цифр і латинських букв – Індекс швидкості і навантаження, наприклад, 91V. в даному випадку 91 вказує на вантажопідйомність шини, а саме, до 615 кг, а V – на гранично допустиму швидкість 240 км/год. Експерти радять брати шини з запасом, тобто, показники вантажопідйомності і швидкості повинні бути трохи вище, ніж потрібно для експлуатації.

Ці характеристики в першу чергу цікавлять водіїв, які збираються купувати нові шини. Але на боковинах покришок є й інші символи, що дозволяють отримати ще більше інформації про те, для якого сезону призначена покришка, на якому типі покриття вона показує найкращі результати, яку має конструкцію і так далі.

Значення додаткових символів маркування

Дата виготовлення. Як і будь-який інший продукт, шини мають свій термін придатності, в межах якого компаунд зберігає ключові показники керованості і забезпечує максимальну безпеку і комфорт руху. Дата виготовлення шини відображається на боковині у вигляді чотирьох цифр – це тиждень і рік, коли шина зійшла з конвеєра. Наприклад, 2316 означає, що покришку випустили в двадцять третій тиждень 2016 року.

Зносостійкість. Цей параметр позначається цифрами від 60 до 700 і вказує на робочий ресурс і тривалість служби шини.

Зчеплення. Індекс вказує на здатність покришки зберігати контакт з дорожнім полотном в будь-яких дорожніх і погодних умовах. Показник позначається латинськими літерами A, B, C, D, E, F, G, де а – найкращий показник, а G – найменший.

Температура. Індекс вказує на тепловідвідні властивості шини, здатність ефективно працювати при перегрівах під час тертя. Позначається латинськими літерами від А до з, де а – найвищий показник.

Транспортний засіб. Як відомо, шини спеціалізуються за типами автомобілів, і це відображається в маркуванні. Легкові шини позначаються Латинської Р, яка стоїть перед типорозміром. Вантажні покришки позначаються буквами C або LT в залежності від специфікації. У покришок для мотоциклів своя система позначень.

Інші значки. Букви М + S вказують, що шина показує хороші результати керованості на снігу і бруду. Гірський пік зі сніжинкою говорить про те, що покришка призначена для найскладніших і суворих зимових умов, підходить для руху по бездоріжжю і пухкому снігу в зимовий період. На літніх шинах, як правило, немає специфічного маркування. Всесезонні можуть позначатися словами All Season. Маркування DOT – це зашифроване позначення виробника шини. Безкамерні шини позначаються буквами TL, камерні – TT, підвищеної вантажопідйомності-XL або RF, шини, які можуть продовжувати рух після проколу – Run Flat, RFT, ROF, ZP. Також на боковинах шин можуть відображатися написи Inside / Outside – внутрішня і зовнішня сторона асиметричних шин, код країни-виробника, назва бренду і багато іншого. У кожного виробника і країни, де виготовляються покришки, можуть бути свої додаткові вимоги до маркування, крім міжнародних стандартів. Так що розібратися в численних значках і формулах допоможуть досвідчені консультанти магазину, де ви купуєте новий комплект шин.