iS Clinical – косметика для професійного та домашнього використання

Американський бренд iS Clinical став відомим завдяки унікальним властивостям та високій дієвості своєї продукції. Цей виробник спеціалізується на професійному догляді за шкірою, однак засоби також підходять для домашнього використання. Косметику, яку можна придбати на сайті https://fabo.ua/brands/is-clinical, вибирають найкращі косметологи та дерматологи.

Популярні продукти iS Clinical

В каталозі даного виробника можна вибрати засоби для:

Боротьби з акне – бренд пропонує сироватки, які містять ретинол, вітамін С, саліцилову кислоту та інші активні компоненти. Зменшення пігментації – для боротьби з нерівномірним тоном шкіри та пігментацією доступні відбілюючі креми та сироватки. Вони відновлюють природний вигляд шкіри, роблять її більш свіжою та здоровою. Антивікового догляду – це косметика, що забезпечує глибоке зволоження, підтримку еластичності та тонусу шкіри. Захисту від сонця – існують засоби, що забезпечують надійний захист від ультрафіолетового випромінювання, наприклад, крем Eclipse SPF 50.

Ця косметика створена для професійного догляду за шкірою, але також підходить для самостійного використання. Зазвичай дану продукцію обирають для антивікового догляду, боротьби з акне та іншими дерматологічними проблемами.

Особливості косметики iS Clinical

Продукція iS Clinical вирізняється високим вмістом активних компонентів, що забезпечують швидкі та помітні результати. До складу засобів iS Clinical входять натуральні інгредієнти, що мають високий рівень ефективності.

Серед основних компонентів:

АНА-кислоти – відлущують мертві клітини, вирівнюють тон, покращують текстуру та стимулюють вироблення колагену;

ВНА-кислоти – проникають у пори, очищають їх від сальних пробок, а також зменшують запалення та прояви акне;

вітаміни Е, К і С – забезпечують глибоке зволоження та стимуляцію природних процесів регенерації шкіри;

вітамін С – має потужні освітлювальні властивості, допомагає боротися з пігментацією та тьмяністю;

ретиноїди – активно стимулюють регенерацію клітин, зменшують глибину зморшок та сприяють омолодженню;

пептиди – забезпечують підтримку еластичності, знижують вміст вільних радикалів та підтримують здоровий баланс.

Ці інгредієнти допомагають глибоко зволожувати шкіру, стимулювати її оновлення, зменшувати ознаки старіння та знижувати ризики розвитку дерматологічних проблем. Завдяки цьому можна отримати професійний догляд навіть вдома. Вибирайте найкращий догляд за вашою шкірою в інтернет-магазині FABO.