Історія розробки біг-бегів – з чого все почалося?

Мішки біг-беги відіграють велику роль на сучасному ринку вантажоперевезень. Адже неможливо уявити собі тару для зберігання та транспортування сипучих, гранульованих речовин, яка б була краща за мішки з поліпропілену – біг-бег. Такі м’які контейнери використовуються для перевезень сільськогосподарської продукції, харчової продукції, деяких будівельних матеріалів та хімічних речовин. І з кожним роком популярність таких мішків тільки зростає. І це вам підтвердять клієнти, які вже вирішили раніше купити мішки біг беги та для яких вони стали незамінною річчю при транспортуванні.

Історія мішків біг-бегів

Відомо, що мішок біг-бег був ще розроблений у кінці 19 століття. Використовували їх ще тоді для транспортування полістирольних речовин на автомобілі або у відкритих вантажних вагонах поїзда.

Початкова конструкція такого контейнера являла собою 2 металевих конусоподібних люків, один слугував для навантаження, інший – розвантаження. Ці ковпаки з’єднувалися між собою щільною прогумованою плівкою. Як і сучасні біг беги, ці моделі теж мали стропи (вушка, за яких можна було чіплятися при навантаженні або розвантаження вантажу). Але ціна таких конструкцій була доволі високою, тому вони не набули масового використання.

Лише у кінці 40- х років мішки біг-бег знову почали використовувати. Через те, що їх виготовляли з гуми (полівінілхлориду), то і використовували лише у гумовій промисловості. А саме для транспортування сажі, яку використовували як матеріал для зміцнення виробів із гуми. Десь з кінця 60-х років, коли був винайдений поліпропілен, який мав якості кращі за гуму, такі великі контейнери почали виробляти з цього матеріалу. Використовувати їх масово почали для зберігання та транспортування нафтові та хімічні підприємства.

З того часу їх і використовують для транспортування сипучих речовин судами, вантажними автомобілями, потягами. Також вони ідеально підходять і для зберігання різноманітних сільськогосподарських товарів, продуктів харчування, хімічних речовин.

Переваги біг-бегів над іншою тарою

Мішки виготовляються з поліпропілену. Цей матеріал відомий своєю міцністю, стійкістю до низьких температур та вологи. Тому продукція, яка зберігається всередині такого контейнера, не псується від впливу зовнішніх чинників.

Різноманітність форм та розмірів мішків біг-бегів дозволяють використовувати їх не тільки на великих підприємствах, а й у сільському господарстві, приватному секторі.

Якщо такі мішки використовуються в аграрному секторі, то вони містять спеціальні клапани – дозатори.

Такі мішки дуже компактні. При зберіганні їх у складеному вигляді, вони не займають багато місця.

Стійкі до ударів та інших механічних навантажень.

Поліпропілен пропускає повітря, тому продукція зостається завжди сухою, не пліснявіє та не розвиваються хвороботворні бактерії.

Що стосується ціни на такий виріб, то вона буде залежати від розміру, форми, додаткових елементів (кишені, вкладки, стропи) та особливостям швів. Замовити можна на сайті компанії Bigbagpapa.