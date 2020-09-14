Как выбрать оптику для охотничьего ружья

Иметь в своем распоряжении качественный оптический прицел желает каждый егерь. С его помощью удобно отслеживать добычу со значительного расстояния, контролировать ход всего процесса. При охоте на хищников он станет залогом собственной безопасности, создавая идеальные условия для ведения огня вдали от животного. Кроме того, хорошая оптика поможет значительно сэкономить деньги. Ведь чем больше точных выстрелов сделает ее владелец, тем меньше патронов будет потрачено зря.

Рынок современных прицелов для оружия достаточно разнообразен, что позволяет выбрать модель любой конфигурации и стоимости. Как это сделать? Поговорим в статье.

Факторы, влияющие на выбор прицела

Любой оптический прибор – это, в первую очередь, устройство для меткости. С помощью прицелов, которые имеют специальную сетку, можно достаточно легко определить расстояние до цели. Это тоже довольно полезное свойство, особенно для охотников. Достаточно часто прицелы используются не только по прямому назначению, но и для обычного наблюдения за местностью. Они выступают в качестве альтернативы биноклю.

Выбирая оптический прицел, необходимо учесть несколько важных факторов:

дальность стрельбы;

зверь, на которого будет идти охота;

тип оружия.

Обратите внимание! Для использования на малых расстояниях оптика малоэффективна, так как не сможет обеспечить стрелку необходимый угол обзора. А вот при охоте на зверей с ценным мехом, когда очень важна точность попадания, прицел обязателен. Если стрелок попадет в туловище зверя, то его мех потеряет свои качества и ценность.

Расстояние и кратность

Кратность представляет собой характеристику, от которой напрямую зависит точность прицеливания и стрельбы в целом. Она может быть от 2х до 20х, а также постоянного или переменного типа. Для охоты на мелкого зверя лучше купить модель с 12–15-кратным увеличением. Оптика с большей мощностью (от 15 до 30) показывает более высокие характеристики приближения, но поле зрения таких устройств будет на порядок меньше. Это свидетельствует о том, что целиться по мишени с помощью подобного устройства можно на расстоянии в 500–600 метров, однако вести стрельбу получится только по неподвижным целям, причем само оружие должно быть надежно зафиксировано. Потеря ориентира может произойти при любой вибрации. При этом на точность попадания и конечный результат также влияет не только сама оптика, но и качество используемого оружия.

Наиболее универсальными для охоты считаются модели от 6х до 12х. Именно такой кратности будет хватать, чтобы вести стрельбу со средней дистанции, иметь неплохое расстояние для обзора (от 1,4 до 9 м).

Техника безопасности

Существуют определенные правила использования оптических прицелов. Они гласят, что глаз должен располагаться на некотором расстоянии от устройства. Такое положение поможет избежать возможных искажений, уменьшения угла зрения. Кроме того, всегда существует риск получения травмы из-за сильной отдачи в момент выстрела. Большинство современных моделей прицелов производится со специальными резиновыми вставками, чтобы прижиматься вплотную.

Другие параметры

Весьма существенное значение при выборе оптики могут иметь и другие параметры. Например, диаметр входного зрачка будет показывать светосилу. Чем выше этот показатель, тем лучше видимость мишени, в том числе, при недостаточной освещенности для стрельбы. Для охоты в сумерках лучше всего подойдет оптика с большим диаметром входного зрачка.

Еще один важный критерий – способ настройки. Существуют такие модели, параметры которых меняются только с помощью специальных инструментов.

Большое значение также имеет способ крепления к оружию. Точная стрельба обеспечивается за счет максимально плотного прилегания прицела к стволу. Чтобы устройство не давало сбоев, его установку следует доверить профессионалам.