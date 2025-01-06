Кредитні картки BCU Collabria: огляд актуальних пропозицій

Кредитна спілка BCU Financial надає українській спільноті в Канаді низку фінансових пропозицій. Вони полегшать матеріальне становище мігрантів, адже люди отримують додаткові кошти для особистих потреб і бізнесу на вигідних умовах. Аби вибрати оптимальний варіант допомоги, варто зробити огляд кредитних карток BCU Collabria.

Доступні пропозиції

Пропозиції від спілки «Будучність» можна розділити на дві великі категорії – персональні та бізнесові. Перший варіант підходить для особистих витрат, а другий – для отримання перших коштів на початок власної справи. З-поміж персональних пластикових карток представлені рішення від міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard:

класична карта – відсутність річної плати з відсотковою ставкою 13,99% і візовими пільгами;

картка кешбек – фіксована відсоткова ставка 20,99%, повернення частини коштів, витрачених на продукти, комуналку, транспорт тощо;

картка Centra Gold – преміальне рішення з річною платою 50$, фіксованою ставкою 12,99% і бонусами за щоденні покупки;

MasterCard World – річна плата 120$, ставка 20,99%, але більше категорій і балів кешбеку;

World Elite – ексклюзивні переваги під час перебування за межами Канади, тому це ідеальне рішення для подорожей;

доларова картка – розроблена спеціально для безкомісійних розрахунків у США;

Travel Rewards Gold – пропозиція для власників карток із преміальними привілеями для постійних клієнтів.

Три варіанти кредитних карток для бізнесу також дають змогу отримувати кешбек та інші привілеї під час покупки товарів і замовлення послуг для розвитку власного підприємства.

Огляд кредитних карток BCU Collabria за характеристиками

Окрім напрямків коштів, що витрачаються, замовляючи різні види кредитних карток BCU Collabria, варто звертати увагу на розмір річного внеску, фіксовану ставку, категорії та особливості кешбеку, можливості для розрахунків в інших країнах. Найкраще відштовхуватись від того, де найчастіше ви витрачаєте кошти та якими є обсяги місячних витрат. Тоді кредитна картка принесе максимальну користь.

Для того, щоб дізнатись більш детальну інформацію про доступні кредитні картки від BCU Financial, варто перейти на сторінку https://bcufinancial.com/. Додаткову інформацію щодо фінансових послуг можна отримати в онлайн-чаті чи зробивши запит на особисту зустріч із фахівцем у відділенні компанії.