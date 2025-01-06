Помер відомий тернопільський журналіст Олег Снітовський

Сьогодні у Вічність відійшов Тато Олег Снітовський

Ми з мамою і сестрою були поруч біля нього в Його останні дні та останню хвилину.

Нема слів, щоб передати весь біль та тугу наших душ та сердець.

Дякуємо Богу за те, що дав можливість Татові побачитись і попрощатись з усіма Його внуками та старшим братом.

Дякуємо Господу, що звільнив Тата від страждань і забрав Його до себе в таке Велике свято. Молимось про Царство Небесне для нашого Тата, Чоловіка, Брата, Дідуся і Зятя.