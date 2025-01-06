17:49 | 6.01.2025
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Помер відомий тернопільський журналіст Олег Снітовський

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Трагічну новину повідомляє донька Олега Снітоського Ярина Ясній.

  • Сьогодні у Вічність відійшов Тато Олег Снітовський
    Ми з мамою і сестрою  були поруч біля нього в Його останні дні та останню хвилину.
    Нема слів, щоб передати весь біль та тугу наших душ та сердець.
    Дякуємо Богу за те, що дав можливість Татові побачитись і попрощатись з усіма Його внуками та старшим братом.
    Дякуємо Господу, що звільнив Тата від страждань і забрав Його до себе в таке Велике свято. Молимось про Царство Небесне для нашого Тата, Чоловіка, Брата, Дідуся і Зятя.

Заслужений журналіст України, публіцист Олег Снітовський  народився 12 лютого 1955 року у  м. Теребовля. 

Закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича; Інститут політології та соціального управління (1987—1989), факультет журналістики.

Працював учителем у селі Кровинка Теребовлянського району Тернопільської області.

 У липні 1977 — вересні 1979 — кореспондент-організатор на Теребовлянському районному радіо. У 1979—1983 — кореспондент у Тернопільському облдержтелерадіокомітеті.

У 1983—1987 — завідувач відділу випуску та програм на Тернопільському облдержтелерадіокомітеті. 1987—1989 — редактор інститутського радіо, кореспондент на Радіо — Київ. 1989—1991 — консультант пресцентру Тернопільського ОК КПУ.

Від 1991 — власний кореспондент Укрінформу в Тернопільській області.

Автор серії історико-природоохоронних, публіцистичних радіопрограм «Рідний край», «Моя Вітчизна, земля моя» (1979—1989) та інших, телепрограми «Мандрівник», окремі з понад 100 випусків якої відзначені на міжнародних телефестивалях туристичних фільмів «Вітер мандрів» (2002) та «Ми — молоді» (2003; обидва — м. Київ) й інших; серії текстових і телематеріалів із країн Європи, Серед. Азії, Африки.

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