Герої посеред нас: за збереження життя побратимам Олександр Паламарчук нагороджений почесною відзнакою “Срібний хрест”

За вірність українському народові 💪та військовій присязі🫡, самовідданість, проявлену під час захисту державного суверенітету: цими днями Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Олександр Сирський у районі виконання бойових завдань за призначення нагородив почесними нагрудними знаками бійців 33 Окрема Механізована Бригада .

Олександр Паламарчук 2019 року вступив до Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за фахом “Управління діями підрозділів Сухопутних військ”. До війська пішов, щоб захистити суверенітет України. І це довелося здійснювати на практиці, в жорстоких боях із рашистами.

Командир однієї з механізованих рот бригади здійснив чимало справді героїчних вчинків, але особливо запам’ятався епізод, коли восени 2024 року біля Дальнього в Донецькій області ворожий FPV-дрон влучив у М-113 із п’ятьма нашими військовослужбовцями. Некерована бронетехніка з’їхала у протитанковий рів… Старший лейтенант наказав особовому складу залишити М-113 й розосередитися. А після ворожого мінометного обстрілу механік-водій зумів вивести машину з рову, вояки повернулися на облавок, але згодом бронетранспортер таки підірвався на протитанковій міні й зупинився… Офіцер знову наказав розосередити особовий склад в найближчій лісосмузі, контрольованій, однак, ворогом. Зв’язався по радіостанції зі своїм командуванням, доповів про локацію й обставини. Пробувши майже добу в контрольованій противником лісосмузі, забезпечивши кругову оборону, наші воїни організовано вийшли до точки евакуації. Таким чином, старший лейтенант, попри важку контузію й уламкові поранення, вміло командував військовослужбовцями в екстремальних умовах, чим зберіг життя їм і собі.

І це тільки один із епізодів бойової роботи офіцера, яка триває безупину.

За мужність, тактичне мислення та видатні організаційні здібності, виявлені під час бойових дій, командир роти Олександра Паламарчука нагороджений почесною відзнакою “Срібний хрест”.

Фото: 33 Окрема Механізована Бригада

За інф. Групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП



