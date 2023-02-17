Купити спирт оптом

Етанол – з’єднання органічного походження, що характеризується специфічними ароматичними і смаковими параметрами. Цей напій нешкідливий для навколишнього середовища, тому активно використовується в різних галузях народного господарства. Часто його замовляють оптом підприємці, які побажали зайнятися власним бізнесом в спиртовій галузі.

В таких умовах головною метою є вибір надійного дистриб’ютора етанолу оптом. Щоб уникнути шахрайських дій, клієнту необхідно переконатися, що постачальник здатний показати необхідні документи для підтвердження якості. Ще одним критерієм якісного етанолу є наявність акцизної марки на упаковці, в якій він поставляється споживачеві.

Як виготовляється етиловий спирт

В процесі виготовлення спирту оптом виробник строго дотримується норм виробничого циклу. На встановлених етапах придуманий контроль за виконанням діючих нормативів. Для приготування сусла для бродіння використовуються зернові суміші, відходи виноробства, картопля, овочі і фрукти з високим вмістом цукру і крохмалю.

Виготовлення здійснюється в кілька етапів:

1. вибір відповідної сировини;

2. бродіння підготовленої сировини;

3. перегонка сусла;

4. проміжна фільтрація продукту;

5. перевірка продукції на відповідність державним стандартам.

Усунення сторонніх інгредієнтів здійснюється за допомогою механічної системи фільтрації. Для підвищення ступеня очищення пластини зі срібла приєднують до вугільних фільтрів. Вони усувають з готового продукту альдегіди, сивушні масла, метанол, складні ефіри.

Після завершення виробництва етанол відправляється на перевірку. При дотриманні всіх умов на нього видається сертифікат якості. Кожен замовник має право ознайомитися з цією документацією.

Компанія швидко виконує запити клієнтів оптом і в роздріб. У довгостроковій перспективі вони можуть розраховувати навзаємовигідні умови праці. Будь-який покупець розглядається індивідуально. Тому заявки виконуються в строго обумовлені терміни.

Навіщо купувати алкоголь оптом

Продається етанол містить мінімум шкідливих компонентів. У зв’язку з цим він активно використовується в різних сферах промисловості. Головне – виробництво міцних алкогольних напоїв з преміум-сегмента.

Етанол є високоантисептичною речовиною. У зв’язку з цим його часто використовують в сфері медицини і фармації. Через підвищену концентрацію активної речовини на шкірі може виникнути сухість і лущення. Тому використовувати цей розчин потрібно обережно.

Ще одним напрямком, за яким можна купити спирт оптом, є харчова промисловість. Він передбачає використання етанолу в якості добавки до страв. Такий компонент здатний поліпшити споживчі якості продукту. Часто харчовий спирт включають в випічку.

Купити етиловий спирт – ключові переваги

Зацікавлені клієнти можуть замовити етиловий спирт оптом або в роздріб. У зв’язку з цим заявки будь-якого числа виконуються в заздалегідь обумовлені терміни.

Замовляти напій великими партіями вигідно з наступних причин:

1. сертифікована якість товарів;

2. оперативне виконання замовлень;

3. вигідні знижки на вартість;

4. безкоштовне надання консультацій.

Заявки покупців обробляються протягом 1-2 днів з моменту їх створення. На складі підприємства є продукція в достатній кількості для оперативної доставки. На сайті компанії вказані актуальні ціни на продукцію. Для оплати товару можна скористатися одним з доступних способів – готівкою або шляхом внесення передоплати за вказаними реквізитами.

Напій поміщають в безпечну ємність, звільнену з харчового пластику. Такий матеріал не взаємодіє з напоєм і не впливає на його фізико-хімічні показники. Завдяки цьому властивості продукту залишаються постійними протягом тривалого періоду. Тому продукт можна транспортувати по довгих маршрутах без втрати якісних параметрів. Також нешкідливій утилізації підлягає пластикова тара.

Для оформлення замовлення потрібно відвідати веб-ресурс дистриб’ютора і вказати дані про себе. Необхідно попередньо уточнити спосіб транспортування. Для цього необхідно звернутися до менеджера магазину. Досвідчений співробітник здатний допомогти в складанні наказу і відповісти на питання, що цікавлять.

Доставка продукції можлива по регіонах країни. За перевезення відповідають провідні транспортні компанії. Вони гарантують швидке і дбайливе транспортування замовлення в строго обумовлені терміни.