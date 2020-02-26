Ноутбуки Asus и их преимущества

На рынке компьютерной техники Украины большой популярностью пользуется такой товар, как ноутбук асус. Компания-производитель продукции имеет отличную репутацию, что позволяет ноутбукам всегда оставаться качественными и надежными. Благодаря магазину Vodafone shop, который недавно открылся, выбор техники существенно расширился.

Типы портативных компьютеров

Бренд выпускает целые серии компьютеров портативного типа, выполняющих различные цели и задачи. Все они делятся на 5 основных групп:

1. Универсального типа. Имеют средние характеристики. С их помощью можно выполнять большинство задач. Предназначены для работы, веб-серфинга, а также игр, если они не выдвигают много требований. Если покупатель не знает до конца, как будет использовать ноутбук, то ему нужна именно универсальная недорогая модель. Она станет именно тем, что нужно. Имеет средние габариты, мощность и недорогую стоимость.

2. Нетбуки для бизнеса. Лептопы презентабельного и элегантного вида. Небольшие по весу, бесшумные и имеющие высокую производительность. Обладают слабым графическим ядром, но сильным процессором. Хорошо подойдет программистам, монтажерам, дизайнерам.

3. Трансформеры. Отличаются тем, что клавиатура у них отсоединяется. Могут служить отдельно и как планшет, и как ноутбук.

4. Модели для игр. Имеют самые лучшие характеристики с мощными видеокартами, лучшими процессорами и большую оперативную память. С помощью такого ноутбука можно выполнять любые задачи.

5. Ноутбуки мультимедийного типа. Имеют невысокую цену и такую же мощность. Отличаются качественным звуком и хорошей графикой. Предназначены для того, чтобы смотреть фильмы и сериалы.

Модели на любой вкус

Благодаря богатому модельному ряду, каждый имеет возможность купить ноутбук asus именно для тех целей, для каких нужно. Техника бывает, как простенькой, так и невероятно мощной, выполняющий любые геймерские задачи.

Главными преимуществами ноутбуков являются их доступность по цене, комплектующие и сборка высокого качества, надежность, широкий выбор, технологии передового характера.

Производя ноутбуки, используют наилучшие комплектующие что позволяет бренду быть мировым лидером в данной области деятельности.

Серии ноутбуков

Выбирая для себя оптимальную модель ноутбука, следует знать, к какой серии она относится.

Так, к примеру, бизнес-варианты принадлежат к серии В. В то же время игровые варианты относятся к серии FX.