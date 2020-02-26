Трагічно загинув прокурор із Тернопільщини Михайло Карпець

Смерть Михайла Карпця підтвердила Лановецька міська рада.

Лановецька міська рада висловлює глибоке співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати – передчасної смерті начальника Лановецького відділу Кременецької місцевої прокуратури Тернопільської області Михайла Карпця, – йдеться у повідомленні міської ради.

Нагадаємо, у Збаразькому районі Тернопільської області вчора, 25 лютого, в аварії загинув начальник Лановецького відділу Кременецької місцевої прокуратури Тернопільської області Михайло Карпець, ще кілька людей отримали травми.

Два авто зіткнулись поблизу села Синява. Один автомобіль після зіткнення злетів у кювет. До лікарні доправили двох потерпілих, один з яких вже був мертвим. Загиблим виявився Михайло Карпець.

Відомо, що Карпець був пасажиром однієї з автівок, сидів на задньому сидінні. За неофіційною інформацією, саме туди в’їхав другий автомобіль.