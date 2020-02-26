Как делать выгодные покупки в любимых интернет-магазинах

В интернете можно найти множество лайфхаков, чтобы сэкономить на покупках. Акции в магазинах, кэшбек – все это проверенные способы, которые помогают делать выгодные покупки в интернет-магазинах.

Поиск скидок и специальных предложений

У многих интернет-магазинах в корзине есть поле для купонов. Бывает очень полезным проверить наличие активных купонов на скидку.

Есть и специальные сервисы, которые предоставляют информацию о скидках, акциях и промокодах в интернет-магазинах. Например, в гугле можно вбить “наименование магазина + скидочный купон”, и сразу появится множество страниц, на которых публикуется такого рода информация. Нужно только проверить, активны ли они, истек ли срок их действия, есть ли у них какие-то условия (например, минимальная сумма покупки или скидка на определенный бренд).

Например, в большинстве интернет-магазинов есть скидочные купоны для новых покупателей, а в некоторых есть также специальные предложения для бесплатной доставки.

Благодаря сервисам, которые предоставляют информацию об акциях и промокодах, теперь можно сэкономить практически на любой покупке, не потратив много времени. На таких площадках, как uskidka.com представлен огромный ассортимент различной продукции по лучшим ценам в самых популярных интернет-магазинах. Поэтому прежде чем совершить покупку, проверьте – нет ли на ваш товар специального предложения.

Как получить деньги обратно

Кэшбэк сайты – это порталы со ссылками на интернет-магазины всех видов (мода, техника, еда, домашние животные, путешествия…). Эти порталы ведут переговоры с магазинами, чтобы иметь возможность предложить своим посетителям дополнительную скидку (но только если они делают покупки, переходя по ссылкам портала).

Этот процент возврата накапливается на счету и может быть внесен на банковский счет. Это очень важно, потому что пользователю не придется обменивать сумму на товары или услуги, это реальные деньги, которые вернутся в карман.

Промоакции для новых клиентов, рассылка новостей, рекомендация другу

Во многих интернет-магазинах действуют специальные акции и скидки для новых покупателей, либо для того, чтобы побудить пользователя совершить покупку через их приложение, либо для того, чтобы подписаться на их рассылку новостей, чтобы получать предложения и новости по электронной почте.

Наиболее распространенные промо-акции следующие:

Скидка 5-10% для новых клиентов

5-10% скидка при подписке на информационный бюллетень

Купон на скидку, если пользователя пригласил друг.

Скидка на первую покупку через приложение.

Сохранить (или минимизировать) транспортные расходы

Еще одна важная вещь, которая может сделать покупки дороже – это стоимость доставки.

Советы для экономии транспортных расходов:

Сначала нужно узнать, каковы расходы на доставку: перед тем, как начать покупки на сайте, надо найти раздел, в котором находится нужная информация. Если эта информация недоступна, можно попробовать добавить какие-либо продукты в корзину, чтобы увидеть, сколько взимается за доставку. Следует поискать “стоимость бесплатной доставки от…”. На большинстве сайтов цена доставки зависит от стоимости покупки. Можно подождать, пока не потребуется совершить большую покупку, чтобы сэкономить на транспортных расходах. Также можно сделать совместную покупку с кем-то с работы, семьи или друзей.

В статье мы попытались раскрыть основные секреты, которые позволят тратить совсем немного, при этом покупать и иметь все необходимое.