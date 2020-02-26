Как делать выгодные покупки в любимых интернет-магазинах
В интернете можно найти множество лайфхаков, чтобы сэкономить на покупках. Акции в магазинах, кэшбек – все это проверенные способы, которые помогают делать выгодные покупки в интернет-магазинах.
Поиск скидок и специальных предложений
У многих интернет-магазинах в корзине есть поле для купонов. Бывает очень полезным проверить наличие активных купонов на скидку.
Есть и специальные сервисы, которые предоставляют информацию о скидках, акциях и промокодах в интернет-магазинах. Например, в гугле можно вбить “наименование магазина + скидочный купон”, и сразу появится множество страниц, на которых публикуется такого рода информация. Нужно только проверить, активны ли они, истек ли срок их действия, есть ли у них какие-то условия (например, минимальная сумма покупки или скидка на определенный бренд).
Например, в большинстве интернет-магазинов есть скидочные купоны для новых покупателей, а в некоторых есть также специальные предложения для бесплатной доставки.
Благодаря сервисам, которые предоставляют информацию об акциях и промокодах, теперь можно сэкономить практически на любой покупке, не потратив много времени. На таких площадках, как uskidka.com представлен огромный ассортимент различной продукции по лучшим ценам в самых популярных интернет-магазинах. Поэтому прежде чем совершить покупку, проверьте – нет ли на ваш товар специального предложения.
Как получить деньги обратно
Кэшбэк сайты – это порталы со ссылками на интернет-магазины всех видов (мода, техника, еда, домашние животные, путешествия…). Эти порталы ведут переговоры с магазинами, чтобы иметь возможность предложить своим посетителям дополнительную скидку (но только если они делают покупки, переходя по ссылкам портала).
Этот процент возврата накапливается на счету и может быть внесен на банковский счет. Это очень важно, потому что пользователю не придется обменивать сумму на товары или услуги, это реальные деньги, которые вернутся в карман.
Промоакции для новых клиентов, рассылка новостей, рекомендация другу
Во многих интернет-магазинах действуют специальные акции и скидки для новых покупателей, либо для того, чтобы побудить пользователя совершить покупку через их приложение, либо для того, чтобы подписаться на их рассылку новостей, чтобы получать предложения и новости по электронной почте.
Наиболее распространенные промо-акции следующие:
- Скидка 5-10% для новых клиентов
- 5-10% скидка при подписке на информационный бюллетень
- Купон на скидку, если пользователя пригласил друг.
- Скидка на первую покупку через приложение.
Сохранить (или минимизировать) транспортные расходы
Еще одна важная вещь, которая может сделать покупки дороже – это стоимость доставки.
Советы для экономии транспортных расходов:
- Сначала нужно узнать, каковы расходы на доставку: перед тем, как начать покупки на сайте, надо найти раздел, в котором находится нужная информация.
- Если эта информация недоступна, можно попробовать добавить какие-либо продукты в корзину, чтобы увидеть, сколько взимается за доставку.
- Следует поискать “стоимость бесплатной доставки от…”. На большинстве сайтов цена доставки зависит от стоимости покупки.
- Можно подождать, пока не потребуется совершить большую покупку, чтобы сэкономить на транспортных расходах.
- Также можно сделать совместную покупку с кем-то с работы, семьи или друзей.
В статье мы попытались раскрыть основные секреты, которые позволят тратить совсем немного, при этом покупать и иметь все необходимое.