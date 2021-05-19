Офіційний сайт Парі Матч для ставок і казино

Надійнішим букмекером України вже більш ніж 25 років є компанія Паріматч. Вона лідер на ринку ставок на спорт, приймає парі як у режимі онлайн, так і у відкритих наземних пунктах приймання. Більш популярнішим місцем укладання парі на спортивні події клієнти БК Паріматч вважають офіційний сайт Парі Матч. Це функціональна ігрова платформа з інтуїтивним інтерфейсом у чорно-жовтих кольорах, зручною навігацією, мінімалістським дизайном та привітальним бонусом на перший депозит для нових гравців. Букмекер безкоштовно розповсюджує мобільний додаток для пристроїв з ОС Android та iOS, але здебільшого гравці обирають для ставок офіційний сайт БК Паріматч.

Функції, дизайн та особливості офіційного сайту

Гравців приваблює візуальна орієнтованість всіх версій офіційної ігрової платформи, а їх було декілька. Остання побачила світ в 2017 році. Що цікаво, і стара, і нова версії офіційного ресурсу дозволяють гравцям робити ставки в Паріматч без будь-яких перешкод. Обидві ігрові платформи стабільно працюють https://firtka.if.ua/blog/view/iak-zrobiti-stavku-v-pari-match-ukrayinskomu-bk. При першому погляді на головну сторінку у клієнтів букмекера не виникає труднощів з реєстрацією, укладанням парі, вибором дисципліни та спортивної події. Все дуже наочно, тому що розташування розділів продумано до дрібниць:

центр сторінок — популярні дисципліни та головні події;

колонка з лівим меню — швидкий пошук виду спорту, лотереї, BetGames та TVBet, даних з статистики, результатів;

правий кут — розділи новим, акцій та бонусів, контакти служби підтримки (після входу в особистий кабінет саму тут з’являється купон для ставки).

Зверху розміщені головні розділи для швидкого доступу до функцій. Українська БК Паріматч дуже часто розширює функціональність ігрової платформи, робить її більш зручнішою та змістовною. Нововведення не впливають на зручність сайту, не ускладнюють навігацію. Гравцям доступні:

Спеціальні ставки. Клієнти букмекера можуть робити ставки в Паріматч на політичні, культурні, розважальні події. Укладати парі на вручення нагород, погоду, завершення популярного серіалу. Казино. Букмекерська контора Паріматч пропонує клієнтам більш ніж 500 видів слотів. Доступна гравцям і гра з live-дилерами. Покерний room. Це найбільший room в Україні, де кожного дня пропонують великі бонуси, зручну систему free-ролли та райбек.

Серед недоліків старої версії офіційного сайту — інтерфейс двома мовами (російська та англійська). Нова версія багатомовна, передбачений інтерфейс українською.

Розпис, лінії ставок та коефіцієнти

Клієнти БК Паріматч можуть ставити на всі популярні види спорту — хокей, баскетбол, футбол, настільний та великий теніс, волейбол та бокс. Кожного місяця контора пропонує більш ніж 30 000 подій з більш ніж 25 видів спорту, включаючи кіберспорт. Слідкувати за подією можна по прямих трансляціях на сайті. Лінія ставок контори представляє не тільки популярні чемпіонати, але і нижчі ліги — від Бундесліги до Оберліги, від Премьер-Ліги до Першої Ліги в Україні.

Розпис на матчі завжди поєднує все головні результати. Кількість можливих ставок у лінійці та Live може перейти через відмітку у кілька сотень. Підвищують азарт від гри трансляції спортивних подій, які може без обмежень переглядати кожен клієнт БК Паріматч з позитивним балансом.

Маржа та коефіцієнти залежать від важливості спортивної події. Чим більше уболівальників за нею слідкують, тим вище коефіцієнти. Середні значення маржі:

хокей — 5.2-7.1%;

баскетбол — 3.3-5.0%;

футбол — 2.1-8.2%;

теніс — близько 6%;

кіберспорт — 5.4-7.2%.

Гравці можуть робити ставки в Паріматч всіх видів — система, ординар та ін. Доступний тоталізатор.

Казино Парі Матч

Букмекерська контора гарантує чесну гру, пропонує клієнтам ігрові автомати відоміших софт-провайдерів — Amatic, PlaySon, Microgoming, Gamzix, BelatraGames та ін. Пошук гри зручно робити у лівому вертикальному меню розділу «Казино». Ігрові автомати сортовано по популярності, даті виходу, виграшу, виду гри. Спробувати свої сили можуть як зареєстровані гравці, так і ті, хто ще не має особистого кабінету на сайті. Але останні вигравати Джек-Поти та грати на гроші не можуть. Мають спершу пройти реєстрацію.