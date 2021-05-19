За порушення карантину під час випускних вечорів на Тернопільщині відповідатимуть директори шкіл

Випускні у школах Тернопільщини відбуватимуться тоді, коли вирішить керівництво закладу. Про це сьогодні, 17 травня, повідомила начальниця обласного управління освіти та науки Ольга Хома.

Як йдеться на сторінці Тернопільської обласної державної адміністрації у соціальній мережі «Фейсбук», це питання викоситимуть на засідання педагогічних рад у кожному навчальному закладі. Там і вирішать, в якій формі – очній чи дистанційній – проводити свято.

– Наближається кінець навчального року, тож кожен освітній заклад уже планує випускний вечір для учнів 11-х класів, – каже Ольга Хома. – Хочу підкреслити: рішення, як ці святкування будуть проводити – в кожному класі окремо чи зі святковою «лінійкою» на відкритому повітрі з дотриманням усіх епідеміологічних норм – вирішуватимуть у навчальних закладах самостійно.

За її словами, якщо навіть у навчальному закладі вирішили провести випускний – чи то для 11-класників, чи то для 9-класників, то мусять врахувати всі санітарні вимоги.

– Керівники навчальних закладів, порушивши протиепідемічні заходи, нестимуть відповідальність, – підкреслює головна освітянка краю. – Звісно, відбуватимуться перевірки. Звісно ж, можуть і скарги надійти. Вся відповідальність в такому разі лежатиме на плечах директора школи.

До речі, випускний у Тернополі запланували на 2 липня. Натомість Свято останнього дзвоника міським школам рекомендували провести 8 червня.

Терен