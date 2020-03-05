Оптимизация смартфона Xiaomi или как решить проблему с автономностью

Реалии таковы, что смартфоны Xiaomi стали нашими незаменимыми помощниками. Мы используем их для передачи голосовых сообщений, общения в соцсетях, в качестве автомобильной навигации, музыкального проигрывателя или фитнес трекера во время тренировок. Все это означает, что батарея для телефона Xiaomi испытывает серьезные нагрузки и быстро разряжается.

Компания Ксиоми активно участвует в гонке мировых производителей смартфонов, где основная цель – предоставить пользователю все более производительный и функциональный продукт. В результате этого телефоны оснащаются все большим количеством объективов в камере, большим размером экрана или расширенной внутренней памятью. Батареи, к сожалению, остаются неизменными. Именно поэтому стоит задуматься о сохранении источника питания и прибегнуть к оптимизации Android–смартфона.

Настройка энергосберегающего режима в телефоне Xiaomi

1 . Зайдите в приложение « Настройки » на своем смартфоне . 2 . Выберите вкладку « Аккумулятор ». 3 . Выберите « Экономия батареи » и установите необходимые параметры функции , например , активацию достижении уровня заряда ниже отметки 15 %.

Оболочка, начиная с MIUI 8 и выше, уже имеет встроенный режим сбережения энергии.

Режим экономии основан на отключении автоматического фонового обновления приложения и отправки уведомлений. Это означает, что электронная почта или Facebook Messenger будут обновляться и показывать новые сообщения только после их запуска, местоположение не будет работать на выключенном экране, ни одно приложение не будет работать в фоновом режиме (например, шагомер, секундомер, Snapchat, WhatsApp, Facebook).

Данная функция экономии заряда поможет смартфону оставаться во включенном состоянии и добраться до ближайшего источника питания. На некоторых моделях устройств режим экономии заряда аккумулятора также отключает связь 4G и Bluetooth.

Контроль над установленными приложениями и теми, которые работают в фоновом режиме.

Если вам не нужна круглосуточная навигация, обновления погоды или новости из региона, то стоит отключить опцию местоположения в настройках телефона.

Также не забывайте отключать запущенные ранее приложения, которыми в данный момент не пользуетесь. Это особенно относится к программам, которые подключаются к Интернету для загрузки новостей. Такой подход позволит сэкономить заряд аккумулятора и продлить время работы смартфона от одной зарядки.

Автоматический тайм-аут экрана

В настройках смартфона нужно проверить, сколько времени экран продолжает работать, когда вы уже не используете телефон. Для Android вы можете выбрать время от 15 секунд до 30 минут. Оптимальное значение для установки составляет 1–2 минуты.

Яркость дисплея

Не лишним будет активировать опцию «автоматическая яркость экрана», которая регулирует интенсивность подсветки в зависимости от уровня окружающего света. Соответственно, чем темнее экран, тем ниже энергопотребление.

Неиспользуемые способы связи и Интернет

Если не используете Bluetooth, Wi–Fi или мобильные данные в течение дня, то лучше отключить эти функции. Батарея больше всего расходуется при фоновой загрузке, поэтому, если вы хотите продлить срок службы батареи, отключите использование сотовых данных.

Отключение автоматического обновления приложения

Это очень полезная функция, однако она разряжает телефон из–за постоянного сканирования и установки новых обновлений.

Приложения для экономии заряда аккумулятора

Вместо использования полноразмерных приложений, которые имеют много невостребованных функций, вы можете проверить работу экономичных версий программ, так называемых Lite. Самыми популярными из них являются Facebook Lite и Messenger Lite, которые не теряют своей полезности и могут значительно сэкономить заряд батареи вашего смартфона. Приложения в версиях Lite или Go меньше по размеру и имеют минимальный набор полезных функций.

В заключении стоит отметить, что данные советы помогут не только сохранить заряд аккумулятора в критических ситуациях, но и продлят срок службы источника питания в несколько раз, что сохранит время и деньги пользователя смартфоном Xiaomi.