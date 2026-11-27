26 листопада у селі Гарбузів Зборівської міської територіальної громади на базі місцевого фермерського господарства розпочала роботу новостворена добровільна пожежна команда, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Створення підрозділу сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в громаді, оперативнішому реагуванню на пожежі та інші надзвичайні ситуації й своєчасному наданню допомоги населенню.

Нова команда стала результатом співпраці органів місцевого самоврядування та місцевого фермерського господарства, спрямованої на посилення пожежного захисту населених пунктів громади.