У Тернополі нагородили кращих лікарів та медиків області. Список

У Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського відбулася церемонія вручення престижної відзнаки — Ордену святого Пантелеймона, яку часто називають «медичним Оскаром».

Нагороди отримали медики Тернопільщини за професіоналізм, відданість справі та служіння суспільству.

У номінації «Найкращий лікар — еталон професії» відзначили дитячого невролога Олега Кобрина та лікаря-травматолога Андрія Нагірного.

У категорії «Взірець служіння суспільству» нагороди отримали священники та волонтери Андрій Левкович і Андрій Любунь, а також науковиця Дарія Попович.

У номінації для військових медиків «Опора на лінії життя» відзнаку здобув лікар ЗСУ Петро Стецко.

Також дипломами відзначили низку медиків і закладів охорони здоров’я. Зокрема, у номінації «Найкращий лікар — еталон професії» — кардіохірурга Володимира Мороза, у категорії «Серце медицини» — медсестру Людмилу Буяновську, а у номінації «Взірець служіння суспільству» — Любомира Білика.

Серед закладів відзначили КНП «Заліщицький обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни і реабілітованих». Нагороди також отримали військові медики та представники медичного фронту.

Відзнака Ордену святого Пантелеймона є однією з найвищих громадських нагород у сфері охорони здоров’я в Україні.