На Івачівському водосховищі триває розчищення водойми від плавунів — щільних острівців із водної рослинності та мулу. Такі роботи тут востаннє проводили у 2015 році. Про це повідомив очільник області Тарас Пастух.

За його словами, через тривалу відсутність розчищення на водосховищі утворилися великі плавуни, які ускладнюють водообмін, можуть погіршувати кисневий режим і сприяти замуленню водойми. Це негативно впливає на стан водосховища та річки Серет, яку воно живить.

Роботи тривають уже кілька тижнів. Частину заростей вдалося прибрати, однак техніка продовжує працювати. Оскільки проблема накопичувалася понад десять років, розчищення планують продовжити й наступного року.

Паралельно у водойму випустили понад 1,7 тонни риби: коропа, товстолоба та білого амура. Це біомеліорація — спосіб поліпшення стану водойми за допомогою організмів, які впливають на водну рослинність, фітопланктон і донні органічні рештки.

Загалом на розчищення та біомеліорацію спрямували 900 тисяч гривень. Фінансування забезпечили спільно обласний бюджет і місцеві громади.

Тарас Пастух наголосив, що екологічний ефект від проведених робіт можна буде оцінити за кілька сезонів. За його словами, розв’язання проблем водойм потребує спільних зусиль громад, адже водні ресурси не обмежуються адміністративними кордонами.