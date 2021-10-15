Перчатки – выбираем правильно

При наступлении холодов, возникают неприятные ощущения, мало того, переохлаждение может негативно влиять на состояние кожи и здоровья в целом. Защититься от возможных последствий поможет теплая одежда и перчатки, от качества которых зависит многое. Приобрести подобный товар возможно в интернет-магазине или специализированной торговой точке.

Материал изготовления

Одним из важных критериев выбора перчаток является материал, который используется при производстве. В продаже, чаще всего, можно встретить вязаные изделия и кожаные. Вяжут обычно из натуральной пряжи с добавлением синтетических волокон. В ход идет шерсть животных, хлопок. Что касается второго вида перчаток, то их могут производить из кожи разных животных. Чаще всего, свиней, оленей, ягнят, взрослых овец, телят. Возможны варианты из кожзаменителя или экокожи.

В качестве подкладки применяются разные материалы – натуральные и синтетические. Больше тепла удерживают натуральная шерсть, мех. Из синтетических большей популярностью пользуется тинсулат. Этот материал напоминает фланель, обладает неплохими абсорбирующими свойствами.

Общие рекомендации

Выбирая себе перчатки, важно учитывать и такие нюансы:

Цвет. Классическими являются черный и коричневый, но возможны различные варианты, например, красный, зеленый и т.п. Лучше подбирать под стиль и цвет верхней одежды.

Качество изготовления. Большинство покупателей пытаются найти изделия ручной работы, но нужно помнить о том, что такое изготовление не всегда безупречного качества, возможно, более изящно выглядят фабричные перчатки.

Производитель. Самыми популярными остаются европейские бренды. Китайские аналоги похожи только внешне, но значительно отличаются по цене.

Наличие фиксатора. Застежки, кнопки или липучки помогают более надежно зафиксировать и удобно пользоваться.

Швы. Классические перчатки импортного производства, в частности, английского, могут иметь декоративные швы. Однако щедро украшенных изделий, с обилием декора и дополнительных швов, рекомендуется избегать, они не практичные. Что касается пошива, то ручной шов отличается тем, что он не идеально ровный, машинный более аккуратный. Если швы вообще не ровные, то такое изделие лучше брать.

Размер. Понятно, что руки у всех разные по величине. Желательно подбирать перчатки строго по размеру, чтобы их ношение было приятным, не вызывало излишнего дискомфорта и беспокойства.

Еще эксперты не рекомендуют покупать перчатки из лоскутов, большого количества мелких деталей. Они могут выглядеть оригинально, но качество низкое и быстро приходят в негодность.

Качественные перчатки отличаются не только ценой, но и внешним видом, характеристиками материала изготовления. Лучше приобретать более добротные изделия и носить несколько сезонов, чем часто покупать и вскорости выбрасывать.