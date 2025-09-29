Проєвропейська PAS отримує більшість у парламенті Молдови

За попередніми даними, після підрахунку 91% голосів на парламентських виборах у Республіці Молдова, правляча партія «Платформа за активні зміни» (ПАС) набирає 46,19% голосів, що забезпечує їй значну підтримку серед виборців.

Згідно з результатами виборчого симулятора «Вільної Європи», партія ПАС здобуде 51 депутатське місце в новому парламенті. Це дає їй можливість продовжити політичний курс на євроінтеграцію Молдови, адже під час кампанії її основною метою було забезпечення вступу країни до Європейського Союзу в період 2028–2030 років.

Рейтинг ПАС зростає завдяки підтримці діаспори

Очікується, що рейтинг ПАС ще більше зросте після підрахунку голосів виборців серед молдавської діаспори, де проєвропейська партія, на чолі з президентом Майєю Санду, користується особливою підтримкою. Раніше на попередніх виборах ПАС мала значну підтримку серед молдован за кордоном, що робить її результат ще більш переконливим.

Політична ситуація на тлі зовнішнього тиску

Виборча кампанія ПАС відзначалася значним зовнішнім тиском, зокрема з боку Росії, що неодноразово намагалася втрутитися у виборчий процес. В уряді Кишинева неодноразово заявляли про спроби російського впливу на вибори та активно виступали проти участі проросійських сил.

Так, партія «Молдова Маре», яка відкрито підтримує Москву, була виключена з виборів саме в день голосування, а партію «Серце Молдови» на чолі з Іриною Влах було виключено з «Патріотичного виборчого блоку» всього за два дні до виборів. Це свідчить про рішучість влади не допустити проникнення проросійських партій до парламенту.

Без коаліції: ПАС наближається до формування власного уряду

З отриманням значної частки голосів, партія ПАС, ймовірно, уникне необхідності формувати коаліцію з іншими партіями, яким вона не довіряє. З цієї причини для неї є важливим досягнення максимальної підтримки, щоб продовжити курс на європейську інтеграцію країни.

Прогнози на майбутнє

Прогнозується, що ПАС продовжить свою політичну діяльність з фокусом на зміцнення євроінтеграції та боротьбу з корупцією, яку вона активно проводила протягом попередніх років. Також важливими напрямками будуть реформи в судовій системі, боротьба з олігархічними впливами та створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу.

Рішення виборців на цих виборах ще раз підтвердило орієнтацію Республіки Молдова на Європейський Союз та стабільність у внутрішній політиці, незважаючи на зовнішні виклики та внутрішні суперечності.