Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Сергій Плисюк з Тернопільщини

Лановецька міська рада повідомляє про втрату солдата Сергія Плисюка. Він загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, близько населеного пункту Роботине Пологівського району, у складі українських захисників.

З лютого 2024 року Сергій вважався зниклим безвісти. І ось, на жаль, стало відомо, що він загинув у віці 49 років, віддавши своє життя за захист Батьківщини. Ця втрата стала великим ударом для родини, друзів і всієї громади.

Вічна пам’ять Герою!

Щирі співчуття та підтримка родині загиблого.

Сергій Плисюк увійде в історію як один з тих, хто віддав найцінніше заради нашої незалежності та свободи.