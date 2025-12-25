У Ланівцях водій кинув 8 000 гривень у багажник поліцейського авто, сподіваючись уникнути покарання

Увечері 24 грудня на Тернопільщині в місті Ланівці співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль, за кермом якого перебував 58-річний місцевий житель. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Розуміючи, що не уникне покарання, водій вирішив спробувати вирішити ситуацію незаконним шляхом, запропонувавши поліцейським хабар у розмірі 8 000 гривень. Однак правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди, але чоловік продовжував наполягати на своїй пропозиції.

У результаті, на водія було складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, а також відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку.