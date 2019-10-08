На Тернопільщині триває будівництво 19 амбулаторій сімейної медицини

Триває будівництво 19 амбулаторій ЗПСМ в області. Про це повідомила заступник начальника управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Лідія Чайковська, доповідаючи стосовно моніторингу виконання будівництва амбулаторій загальої практики сімейної медицини в області під час сьогоднішньої наради в ОДА з начальниками управлінь та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також головами райдержадміністрацій під головуванням т.в.о. голови Тернопільської облдержадміністрації Івана Крисака.

За словами Лідії Чайковської, “внутрішні роботи тривають в АЗПСМ у селах Стриганці та Кур’яни Бережанського району, там завершено кладку стін з газоблоків, будівництво даху та зовнішні роботи.

У селах Зубрець та Трибухівці, що на Бучаччині, завершено кладу стін з газоблоків, влаштування віконних та дверних блоків, будівництво даху та зовнішні роботи. Наразі тривають внутрішні роботи.

На завершенні етап монтажу даху як і в Трибухівецькій АЗПСМ, так і в Більче-Золотецькій, що на Борщівчині, а також в селі Долина, що на Теребовлянщині.

Влаштовано дах та встановлено віконні блоки в Зозулинцях та Базаринцях Збаразького району. Тривають внутрішні ремонтні роботи.

В амбулаторіях в с. Будилові та в с. Городище Козівського району, в с. Вишгородок Лановецького району та с. Скорики Підволочиського району проводиться будівництво даху.

Внутрішні роботи тривають ще в АЗПСМ села Старе Місто Підгаєцького району та сіл Ласківці та Ілавче Теребовлянського району.

Земляні роботи та влаштування фундаменту, а також мурування стін завершено в амбулаторії ЗПСМ в с.Борсуки Лановецького району. Там уже проводиться будівництво даху та зовнішні роботи.

Такі ж роботи тривають в амбулаторії с.Ангелівка. У Мишковецькій АЗПСМ – зроблено фундамент, кладку стін, встановлено віконні і дверні блоки та монтовано дах. Ще тривають внутрішні та зовнішні роботи.

В амбулаторії села Почапинці, що на Тернопільщині, проведено перенесення лінії електропередач з будівельного майданчика, завершено земляні роботи та невдовзі завершиться кладка стін та будівництво даху”.

Заступник начальника управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Лідія Чайковська висловила переконання щодо оптимістичних темпів будівництва нових сільських амбулаторій у 19 населених пунктах Тернопільської області.