19:40 | 17.10.2019
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Рання діагностика врятує життя! – в «Оксфорд Медікал Тернопіль» знижка на обстеження

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Статистика свідчить що, рак молочної залози – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Особливо ризикують  стати жертвами представниці прекрасної статі, вік яких вже наближається до сорока років.

Жовтень –  Всесвітній місяць боротьби з раком грудей. Саме до цієї дати в медичному центрі «Оксфорд Медікал» для вас діятиме пропозиція під назвою «Рання діагностика врятує життя».

Лише 24-25 жовтня 2019 року!

 УЗД молочних залоз ВСЬОГО 200 грн 100 грн!

При бажанні ви також можете отримати консультацію лікаря-гінеколога  з відеокольпоскопією зі знижкою -25%

Потурбуйтесь про своє здоров’я! Встигніть записатись, адже здоров’я жінки – це найбільша цінність, і цінність не тільки її, але і всієї сім’ї.

Про всі інші заходи та акції можна прочитати на сайті МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» або ж за телефоном (068) 752 52 52.

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