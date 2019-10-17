У Тернополі затримали нелегальних таксистів (фото)

Сьогодні у Тернополі в ході проведення заходів державного контролю інспектори Управління Укртрансбезпеки спільно з поліцією затримали трьох перевізників, що здійснювали перевезення пасажирів на таксі без реєстрації. Також таксисти не мали ліцензії на даний вид господарської діяльності.

Через це було складено три протоколи про адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 164 КУпАП відповідальність за яке передбачає накладення штрафних санкцій у розмірі від 17000 грн.